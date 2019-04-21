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شكرا لقرائتكم تعرف على خطة مارتن لاسارتى لتصحيح أخطاء مهاجمين الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مارتن لاسارتى يصصح أخطاء المهاجمين
خصص الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى ، فقرة خاصة لإنهاء الهجمة على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الأحد، والمقام على ستاد التتش بمقر الجزيرة، وأشرف لاسارتي على هذه الفقرة والتي حرص خلالها على تدريب لاعبيه بإنهاء الهجمة بشكل صحيح داخل المرمى، في ظل مشكلة الفرص الضائعة التي ظهرت مؤخرا خلال المباريات.
محمد هاني يعود للتدريبات الجماعية
فيما شارك محمد هاني لاعب الفريق في المران الجماعي، بعد تعافيه من الإجهاد العضلي الذي أبعده عن المشاركة فى التريبات الجماعية وخضع لبرنامج تأهيلي قبل ان ينتظم اليوم في المران.
مارتن لاسارتى يصصح أخطاء المهاجمينويستعد الأهلي لمواجهة المصري يوم الخميس المقبل في المباراة المؤجلة من الاسبوع الـ 19 لبطولة الدوري.
مارتن لاسارتى يصصح أخطاء المهاجمينوتعرض النادي الأهلى لخسارة قاسية من بيراميدز بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن مباريات الدورى المصرى الممتاز.
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