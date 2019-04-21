كاسونجو يظهر فى مران الزمالك الرئيسى قبل مواجهة بيراميدز...

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جدة - عمرو شويل كاسونجو يحضر مران الزمالك الرئيسى قبل مواجهة بيراميدز
تواجد الكونغولي كاسونجو كابونجو، لاعب الزمالك المعار لصفوف فريق الوحدة السعودية، خلال الانتقالات الشتوية الماضية، فى تدريبات الفريق الأبيض، لتدعيم زملائه قبل خوض مباراة بيراميدز.
كاسونجو يحضر مران الزمالك الرئيسى قبل مواجهة بيراميدز
ويلتقى الزمالك نظيره بيراميدز فى المباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل، على ارضية ملعب استاد الدفاع الجوى، ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.
كاسونجو يحضر مران الزمالك الرئيسى قبل مواجهة بيراميدزورحب الجهاز الفنى بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني، واللاعبين بكاسونجو، والإطمئنان على أحواله وعن الفترة التى يقضيها داخل جدران نادى الوحدة السعودى.
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