شكرا لقرائتكم الاتحاد يسعى للاقتراب من التأهل والأهلي يبحث عن إبقاء حظوظه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى الاتحاد إلى وضع قدم في الدور ثمن النهائي، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على لوكوموتيف طشقند الأوزبكي، في حين يبحث جاره الأهلي عن إبقاء حظوظه في التأهل حينما يواجه بيرسبوليس الإيراني، في المرحلة الرابعة لحساب المجموعتين الثانية والرابعة لدوري أبطال آسيا.

وفي طشقند يخوض الاتحاد اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على فريق لوكوموتيف الأوزبكي والذي يواجه خطر الخروج المبكر. ويعيش الاتحاد فترةً مميزة بقيادة مدربه التشيلي خوسيه سييرا بعد نجاحه في حصد النقاط خلال مبارياته الأربع الماضية.

ويدخل الاتحاد المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما ابتعد بشكل كبير عن شبح الهبوط الذي كان يلازمه منذ بداية الموسم بفوزه على فريقي النصر والاتفاق.

وسيكون الاتحاد قريباً من التأهل للدور ثمن النهائي في حال كرر تفوقه على لوكوموتيف والذي فاز عليه في المرحلة الماضية 3-2.

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ويتقاسم الاتحاد الصدارة مع فريق الوحدة الاماراتي، برصيد 6 نقاط، في حين يحتل لوكوموتيف المركز الأخير، برصيد 3 نقاط بفارق المواجهات المباشرة أمام الريان القطري.

الأهلي وبيرسبوليس

وعلى استاد راشد بن مكتوم في مدينة دبي الإماراتية يبحث الأهلي عن إبقاء حظوظه قائمة في التأهل، حينما يستضيف نظيره بيرسبوليس الإيراني.

وقدّم الأهلي أداءً متواضعاً في مباراتيه السابقتين عقب خسارته أمام باختاكور الأوزبكي وبيرسبوليس الإيراني ليحتل المركز الأخير برصيد 3 نقاط وبفارق نقطتين عن باختاكور المتصدر.

واستعاد الأهلي توازنه عقب فوزه على الوحدة 3-2 يوم الجمعة الماضي في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ليبقي حظوظه قائمة في الحصول على أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل.