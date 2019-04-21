اونلاين | بداية المباراة.. شاهد مباراة ليفربول وكارديف بث مباشر YuoTube HD كورة ستار | Mo Salah

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بداية المباراة.. شاهد مباراة ليفربول وكارديف بث مباشر YuoTube HD كورة ستار | Mo Salah

في لقاء قوي ومثير يحل فريق ليفربول ضيفا صعب المنال على منافسه فريق كارديف في لقاء الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج»، في لقاء هام للريدز في المسابقة للانجليزية لاستعادة الصدارة مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف سيتي بث مباشر.

بداية المباراة.. شاهد مباراة ليفربول وكارديف بث مباشر YuoTube HD كورة ستار | Mo Salah

ويدخل ليفربول باحثًا عن الفوز لمواصلة الصراع على اللقب، بجانب انتعاشه بالتأهل للدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب فريق بورتو بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة (1-6)، ليواجه فريق برشلونة في الدور المقبل.

بداية المباراة.. شاهد مباراة ليفربول وكارديف بث مباشر YuoTube HD كورة ستار | Mo Salah

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أما محليًا فإنه يتصدر جدول الترتيب برصيد 82 نقطة، وبفارق نقطتين عن السيتيزين صاحب المركز الثاني وله مباراة مؤجلة أما كارديف فتمكن من الفوز على برايتون في آخر لقاءاته في الدوري، حيث يحتل المركز الثامن عشر في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن ساوثهامبتون صاحب المركز السادس عشر.

بداية المباراة.. شاهد مباراة ليفربول وكارديف بث مباشر YuoTube HD كورة ستار | Mo Salah

كارديف سيتي صاحب الأرض والجمهور في مباراة اليوم يدخل مباراة اليوم وعينه على تحقيق الفوز لتحسين موقفه في جدول الترتيب وسيعتمد في مباراة اليوم على سرعات لاعبيه.

بداية المباراة.. شاهد مباراة ليفربول وكارديف بث مباشر YuoTube HD كورة ستار | Mo Salah

تنطلق مباراة كارديف سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي، في تمام الـ 17.00 بتوقيت القاهرة، 18.00 توقيت مكة المكرمة، 15.00 توقيت جرينتش، يحتضن ملعب «كارديف سيتي»، مباراة كارديف سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي، وجاءت مباراة كارديف سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي، في الدور الأول لصالح الريدز بنتيجة 4 – 1، ويدير مباراة كارديف سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي، الحكم مارتن أتكينسون، وتنقل مباراة كارديف سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي، مباشرة عبر قناة بي إن سبورت إتش دي 2.