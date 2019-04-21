رياضة | موعد وتوقيت مباراة ليفربول وكارديف في الدوري الانجليزي (شاهدوها بث مباشر)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد وتوقيت مباراة ليفربول وكارديف في الدوري الانجليزي (شاهدوها بث مباشر) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي كارديف سيتي خصماً صعباً وهو ليفربول مساء اليوم الأحد وتأتي مباراة الفريقين في إطار مباريات منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

ويخوض كارديف سيتي مباراته ضد ليفربول في مباراة القمة والقاع وذلك مساء اليوم الأحد في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مدينة مكة المكرمة والسادسة بتوقيت الإمارات.

ويتواجد نادي ليفربول المركز الثاني بجدول ترتيب فرق الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 85 نقطة وفي حالة فوزه اليوم سوف يستعيد مجدداً الصدارة من مانشستر سيتي الذي يملك في رصيده 86 نقطة.

فيما يأتي نادي كارديف صاحب المركز الثامن عشر وفي رصيده 31 نقطة، وسيحاول عرقلة الريدز على أمل حصد التقاط الثلاث وإنقاذ نفسه من الهبوط.

وستذاع مباراة ليفربول بقيادة نجمه المصري الدولي محمد صلاح مع كارديف في الدوري الانجليزي عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 2 HD بتعليق رؤوف خليف بينما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة المباراة عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضي "تغطية مباشرة".

Advertisements

- تشكيل ليفربول المتوقع:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أرنولد، فان ديك، لوفرين، روبيرسون

خط الوسط: هيندرسون، نابي كيتا، فابينيو

خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، فيرمينو