تركي آل الشيخ: ماتش الزمالك صعب.. و"الشناوي" هيضيعنا

تحدث تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز عن مواجهة فريقه أمام الزمالك المقرر لها الثلاثاء المقبل في بطولة الدوري. والزمالك يتصدر ترتيب الدوري بالتساوي مع بيراميدز برصيد 60 نقطة ولكن الأول يتفوق بفارق الأهداف. وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "ماتش الزمالك صعب، التعادل حلو، مع إني حاسس إن بيراميدز هيخسر، والشناوي هيضيعنا". وكان بيراميدز فاز على الأهلي بهدف دون رد سجله النجم البرازيلي كينو

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