رياضة | القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وكارديف في الدوري الانجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وكارديف في الدوري الانجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل نادي ليفربول ضيفاً ثقيلاً على نظيره كارديف سيتي مساء اليوم الأحد والموافق 21/4/2019 وذلك سيكون ضمن مباريات منافسات الجولة 35 من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب مباراته ضد كارديف سيتي مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة و6:00 بتوقيت مدينة مكة المكرمة و7:00 بتوقيت الإمارات.

- موقف الفريقين:

يحتل نادي ليفربول حالياً المركز الثاني بجدول ترتيب فرق الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 85 نقطة وتأمل الجماهير ألا يتعثر الفريق ويواصل مطاردة مانشستر سيتي على اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ فترة طويلة.

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بينما على الجانب الآخر يحاول نادي كارديف صاحب المركز الثامن عشر وفي رصيده 31 نقطة، الهروب من شبح الهبوط لدوري الدرجة الأولى خصوصاً بعد النتائج المتعيرة هذا الموسم.

- القنوات الناقلة والبث المباشر:

تقرر أن تتم إذاعة مباراة ليفربول بقيادة نجمه المصري الدولي محمد صلاح مع كارديف في الدوري الانجليزي عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 2 HD بتعليق رؤوف خليف.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ليفربول ضد كارديف في الجولة 35 من البريميرليج عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضي "تغطية مباشرة".