اونلاين | رابط Ostora مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو يلا شوت yalla shoot الاسطورة أونلاين|رابط يوتيوب ماتش الريال مباشرة

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تقام اليوم الأحد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو والتي تجمع الفريقان على ملعب سانتياجو بيرنابيو لحساب مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم.

وقبل اللقاء يأخذكم الخليج 365 الرياضي في جولة تفصيلية لتعريفكم بموقف الفريقين في بطولة الدوري بالإضافة إلى توقيت المباراة والقنوات الناقلة لها.

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مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو

وقبل اللقاء يحتل ريال مدريد المركز الثالث على لائحة الليجا برصيد 68 نقطة جمعها الفريق من الفوز في 19 مباراة والتعادل في 4 وتكبد أبناء زين الدين زيدان مرارة الخسارة في 9 لقاءات.

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في المقابل يحتل فريق نادي اتلتيك بيلباو المركز السابع برصيد 46 نقطة جمعها الفريق من الفوز في 11 مباراة والتعادل في 13 فيما تكبد فريق إقليم الباسك الخسارة في 8 لقاءات.

رابط Ostora مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو يلا شوت yalla shoot الاسطورة أونلاين|رابط يوتيوب ماتش الريال مباشرة

توقيت متابعة مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو

تبدأ مباراة ريال مدريد ضد اتلتيك بيلباو والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الخامسة والربع مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

رابط Ostora مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو يلا شوت yalla shoot الاسطورة أونلاين|رابط يوتيوب ماتش الريال مباشرة

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو على الهواء مباشرةً

تنقل مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 3 الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي ماريو ميليرو لوبيز ويعلق عليها المعلق الجزائري حفيظ دراجي.