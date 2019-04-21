ملعب أفريقيا يكشف كواليس اجتماع الخطيب بلاعبي الأهلي

كشف الإعلامي أحمد بلال، مُقدم برنامج ملعب أفريقيا، المُذاع عبر قناة الفضائية المصرية، كواليس اجتماع محمود الخطيب رئيس الأهلي باللاعبين اليوم السبت. رئيس الأهلي باللاعبين اليوم السبت. وقال بلال، بأن الخطيب وبخ مجموعة من

اللاعبين على هامش اجتماع اليوم؛ مُطالبهم بضرورة تخطي الأهلي للفترة الصعبة التي يعيشها حاليًا، وتحقيق الفوز في المباريات المقبلة؛ لتحقيق لقب بطولة الدوري.

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