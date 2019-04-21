اونلاين | Manchester United.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون بث مباشر اليوم الأحد live

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Manchester United.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون بث مباشر اليوم الأحد live

يستضيف فريق إيفرتون، منافسه فريق مانشستر يونايتد اليوم الأحد 21 أبريل في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب الجوديسون بارك، في إطار منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسوف يغيب الظهير الإنجليزي لوك شاو عن صفوف الفريق خلال تلك المباراة، بسبب تراكم البطاقات له وتم إيقافه مباراتين، حيث غاب عن المباراة الماضية أمام فريق وست هام يونايتد، وستكون مباراة ايفرتون هي آخر مواجهة في عقوبته بالبطولة.

Manchester United.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون بث مباشر اليوم الأحد live

ويأتي التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد :-

حراسة المرمى : دي خيا.

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خط الدفاع : دالوت - سمولينج - ليندلوف - اشلي يونج.

خط الوسط : ماتيتش - فريد - بوجبا - مارسيال.

خط الهجوم : لوكاكو - ماركوس راشفورد.

Manchester United.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون بث مباشر اليوم الأحد live

بينما يأتي التشكيل المتوقع لايفرتون :-

بيكفورد - كولمان - مايكل كين - زوما - لوكاس دينيه - شنايدرلين - جايي - سيجوردسون - بيرنارد - ريتشارلسون - كوليفرت لوين.

Manchester United.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون بث مباشر اليوم الأحد live

وستقام المباراة بين فريق مانشستر يونايتد، وفريق إيفرتون في الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الثالثة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD، وسوف يقوم بالتعليق على المباراة المعلق: علي محمد علي.