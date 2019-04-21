اونلاين | رابط liverbool | بث مباشر مباراة ليفربول وكارديف | يلا شوت | beIN Sports | OSTORA | كورة لايف | Salah Star

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عشاق البريميرليج على موعد مع مباراة قوية، حيث يستضيف كارديف سيتي، نظيره ليفربول، المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح، في الخامسة مساء الأحد، في الجولة الـ35 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه في الجولة الماضية بالدوري على تشيلسي بهدفين نظيفين، سجل صلح خلالها هدفا صاروخيا.

وعلى الصعيد الأوروبي، تأهل ليفربول الأسبوع الماضي للدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعدما أطاح ببورتو البرتغالي.

ويسعى لاعبو الريدز لمواصلة نغمة الانتصارات في إطار الصراع على لقب البريميرليج.

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 85 نقطة، متأخرا عن مانشستر سيتي، المتصدر بنقطة واحدة، فيما يأتي كارديف في المركز الـ 18 بـ31 نقطة.

ويأتي صلاح في المركز الأول بترتيب الهدافين بالتساوي مع أجويرو بـ19 هدفا لكل منهما.

وحقق النجم المصري رقما قياسيا جديدا، مؤخرا، إذ أصبح أول لاعب يسجل 20 هدف أو أكثر في موسمين متتاليين مع ليفربول، منذ لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني الحالي في موسمي 2012-2013 و2013-2014.

وكان صلاح قد سجل 44 هدفاً في جميع المسابقات مع ليفربول الموسم الماضى.

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تشكيل وغيابات ليفربول

يعاني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، من غيابات عديدة منها شامبرلين، وجو جوميز للإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ نادى ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

أليسون

آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - ماتيب- أرنولد

فينالدوم- كيتا- فابيانو (هندرسون)

ساديو ماني - فيرمينيو- محمد صلاح

القناة الناقلة

المباراة ستذاع على beIN SPORTS HD2.