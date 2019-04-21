رياضة | بايرن ميونخ يزاحم ريال مدريد على صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بايرن ميونخ يزاحم ريال مدريد على صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن دخول بايرن ميونخ في صراع الاندالأندية المهتمة بضم الدنماركي كريستيان إريكسن نجم وسط توتنهام الإنجليزي خلال الموسم القادم.

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وأفادت صحيفة ديلي ستار البريطانية بأن بايرن ميونخ انضم إلى قائمة الأندية الراغبة في الحصول علي خدمات إريكسن خلال الصيف القادم وذلك لتدعيم الفريق.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن البايرن يسعى لاستقدام صفقات قوية وذلك لبناء فريق قوي ليحصد الألقاب خلال الفترة المقبلة.

وأكدت العديد من الأنباء اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بضم إريكسن وعلى رأسهم ريال مدريد الإسباني وذلك بناء على رغبة من زين الدين زيدان المدير الفني للملكي.