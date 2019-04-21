شكرا لقرائتكم يوفنتوس يتوج باللقب للموسم الثامن تواليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - تورينو (إيطاليا) - أ ف ب | منذ 4 ساعات في 21 أبريل 2019 - اخر تحديث في 21 أبريل 2019 / 00:26

توج يوفنتوس بطلا للدوري الإيطالي لكرة القدم للموسم الثامن تواليا، بفوزه الصعب على ضيفه فيورنتينا 2-1 في المرحلة الثالثة والثلاثين، ليحسم البطولة قبل خمس مراحل من النهاية.



ووسع يوفنتوس الذي عزز صفوفه في صيف العام الماضي بالبرتغالي كريستيانو رونالدو ، الفارق مع مطارده ووصيفه في الموسم الماضي نابولي الى 20 نقطة، بينما تتبقى للأخير 18 نقطة كحد أقصى من ست مباريات حتى نهاية الموسم، أولها الإثنين عندما يستضيف أتالانتا.

وبعد مباراة تأخر فيها بهدف واحتاج الى نيران صديقة ليسجل هدف الفوز، عزز فريق "السيدة العجوز" رقمه القياسي في عدد ألقاب الدوري، وسيرفع كأسه للمرة الـ35، والخامسة تواليا مع مدربه ماسيميليانو أليغري.

Advertisements

وبحسمه اللقب قبل خمس مراحل، عادل يوفنتوس الرقم القياسي في إيطاليا الذي حققته سابقا ثلاثة أندية هي إنتر ميلان (موسم 2006-2007)، تورينو (1947-1948) وفيورنتينا (1955-1956).

كما حقق نادي مدينة تورينو رقما قياسيا في البطولات الوطنية الخمس الكبرى (إيطاليا، إسبانيا، ألمانيا، إنكلترا وألمانيا)، بإحرازه اللقب الثامن تواليا، متفوقا على الرقم السابق الذي كان يتشاركه مع ليون الفرنسي (سبعة ألقاب بين العامين 2002 و2008).

وثبت يوفنتوس هيمنته على كرة القدم المحلية بعد إحراز الثنائية في المواسم الأربعة الماضية، وهو تلقى هزيمتين فقط هذا الموسم أمام جنوى في 17 آذار (مارس) الماضي، وسبال في 13 نيسان (أبريل) الجاري،. لكن فريق "السيدة العجوز" لم يتمكن من فك النحس القاري الذي يلازمه منذ 23 عامان وفشل في تحقيق لقب ثالث في المسابقة القارية الأم، دوري أبطال أوروبا، بعد 1985 و1996، اذ خرج من الدور ربع النهائي على يد أياكس أمستردام الهولندي (1-2 إيابا بعد التعادل 1-1 ذهابا في هولندا)، كما فقد يوفنتوس هذا الموسم لقبه في كأس إيطاليا بسقوطه بثلاثية نظيفة أمام أتالانتا في الدور ربع النهائي.