شكرا لقرائتكم أسامة نبيه يعترف: منتخب كوبر ملعبش كرة ممتعة بس كان بيكسب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أسامة نبيه نجم الزمالك الأسبق إن المنتخب الوطنى لم يقدم كرة ممتعة مع الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى السابق للفراعنة. أضاف نبيه خلال حواره لـ قناة أون سبورت مع الإعلامى سيف زاهر أن التاريخ فى النهاية سيتذكر النتائج وليس الكرة الممتعة وكذلك الأهداف وليست المرواغات. Advertisements تابع نجم الزمالك السابق :" أن المنتخب فضل المكسب على حساب الكرة الممتعة ". طالب نبيه بمنع المحترفين لحل مشكلة رأس الحربة التى يعانى منها المنتخب الوطنى أو تغيير طريقة اللعب.

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