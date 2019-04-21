جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة اليوم السبت 20/ 4/ 2019

شهد اليوم السبت الموافق 20/ 4/ 2019 مباراة بين بتروجت والنجوم على ستاد الجيش بالسويس ضمن فاعليات الجولة الـ30 للدوري، والتي حقق بها الفريق البترولي الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

حيث استطاع صلاح أمين مهاجم النجوم من التسديد لفريقه بالدقيقة 46 من زمن الشوط الأول، جاء ذلك من خطأ فادح لمدافعي بتروجت، قبل أن يعود أحمد عفيفى ويدرك هدف التعادل لبتروجت بالدقيقة 66، كما أحرز أيضا بالدقيقة الأخيرة من زمن المباراة هدف الفوز لفريقه، وبذلك يرتفع رصيد الفريق البترولى إلى 34 نقطة ويصعد للمركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة ليكون بالمركز الأخير ويكاد يقترب من الهبوط للقسم الثاني.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة اليوم السبت كالتالي: