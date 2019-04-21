الامارات | فلامنغو البرازيلي بطلاً للنسخة الـ 9 من بطولة دبي الدولية

شكرا لقرائتكم خبر عن فلامنغو البرازيلي بطلاً للنسخة الـ 9 من بطولة دبي الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج فريق سي آر فلامنغو، البرازيلي، للمرة الثانية على التوالي بلقب النسخة التاسعة من بطولة دبي الدولية لكرة القدم تحت 16 سنة، التي نظمها مجلس دبي الرياضي، من 10 إلى 19 الجاري، واحتضنت منافساتها ملاعب نادي شباب الأهلي بالممزر، وشاركت فيها 8 فرق محلية وعالمية. ويذكر أن فلامنغو توج باللقب بعد الفوز على الهلال 3-1.

وقام مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي ناصر أمان آل رحمة، وكذلك النجم العالمي عمر كانوتيه، بتسليم كأس البطولة والميداليات الذهبية إلى فريق فلامنغو، بحضور مدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس رئيس اللجنة المنظمة للبطولة علي عمر البلوشي، ومدير البطولة ومدير قسم الأكاديميات بالمجلس أحمد سالم المهري.

وفاز عبدالله الرديف من فريق الهلال السعودي بلقب أفضل هداف، كما فاز دييغو داماسينو دو سانتوس من فلامنغو بلقب أفضل لاعب، وعاد لقب أفضل حارس إلى سيلاز أوستريزينسكي من بروسيا دورتموند. في المقابل تسلم فريق الهلال السعودي الميداليات الفضية، كما تسلم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني الميداليات البرونزية.

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وتم تكريم طاقم الحكام الذي أدار البطولة، والمكوّن من: عمر غريب المنصوري حكم الساحة، عبدالرحمن الهاشمي حكماً مساعداً أول، خالد أحمد العلي حكماً مساعداً ثانياً، وعمر محمد حسن حكماً رابعاً.

وقال ناصر أمان آل رحمة في تصريحات صحافية: استطاعت بطولة دبي الدولية أن تحقق أهم أهدافها التي تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لمجلس دبي الرياضي، حيث قدمت فائدة فنية كبيرة للفرق الإماراتية التي شاركت فيها ويظهر أثرها واضحاً في نتائج الفرق المحلية بكل المسابقات، كما أن أثرها امتد إلى رفد أنديتنا بعدد كبير من اللاعبين الذين شاركوا في البطولة وينشطون حالياً في دوري الخليج العربي ومع المنتخب.

اللاعب عبدالله الرديف من الهلال فاز بلقب أفضل هداف، ودو سانتوس من فلامنغو أفضل لاعب.