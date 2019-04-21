أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 20 / 4 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 20 / 4 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها فوز بتروجت على النجوم بهدفين مقابل هدف والوصول للنقطة 34 نقطة وهو ما يقربه من منطقة الامان ، بينما تجمد رصيد النجوم عند 25 نقطة وهو ما يقربه من الهبوط .

حقق فريق بتروجت فوزا ثمينا على النجوم بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الجيش بالسويس ضمن فاعليات الجولة الـ30 للدورى ، ليقترب بقوة من البقاء بالمسابقة .



فضل قال محمد فضل مدير بطولة كأس أمم أفريقيا إن ملف نظام بيع تذاكر المباريات على رأس أولويات عمله لما يمثله من أهمية للشعب المصري، وأنه ينتظر الاجتماع مع الجهة المسؤولة عنه لمناقشته وإقراره . وتنطلق البطولة في 21 من يونيو 2019 وتستمر حتى 19 من شهر يوليو. رئيس النجوم : مؤمن سليمان يتقدم باستقالة من تدريب الفريق

مؤمن سليمان أكد محمد الطويلة رئيس نادى النجوم، أن مؤمن سليمان المدير الفنى للفريق الكروى الأول، تقدم باستقالته من منصبه، بعد الخسارة من بتروجت بنتيجة 2/1 فى المباراة جمعتهما مساء اليوم السبت، على ستاد الجيش بالسويس ضمن فاعليات الجولة الـ30 للدورى. وفاة زوجة زكريا ناصف نجم الأهلى السابق

زوجة زكريا ناصف انتقلت إلى رحمة الله تعالى زوجة زكريا ناصف نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق والإعلامي الحالي. Advertisements وتقام صلاة الجنازة لزوجة زكريا ناصف لاعب الأهلي السابق غداً الأحد بمسجد السيدة نفيسة. أعلن زكريا ناصف على صفحته بموقع تويتر وفاة زوجته . ماذا قال الخطيب للاسارتى واللاعبين بعد الهزيمة أمام بيراميدز ؟

بيبو ولاسارتى عقد محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، اجتماعًا مطولًا مع الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتى، ولاعبي الفريق قبل خوض التدريبات الجماعية اليوم، السبت، وذلك بعد الهزيمة من بيراميدز بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس الماضى.

شوقى غريب قال شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، إنه سعيد بمشاركته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، شاكرا التنظيم على السهولة المصاحبة لعملية التصويت، داعيا جميع أطياف الشعب المصرى للمشاركة فى صنع مستقبل مصر. عزومة غذاء للاعبى بيراميدز بعد الفوز على الأهلى

بيراميدز دعا مسئولو بيراميدز الجهاز الفنى للفريق الكروى بقيادة الأرجنتينى رامون دياز واللاعبين إلى وجبة غداء باحد المطاعم الشهيرة بالقاهرة بعد الفوز الذى حققه الفريق على الأهلى الأسبوع الماضى بهدف مقابل للاشئ .

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