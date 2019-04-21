ملخص نتيجة مباراة برشلونة وريال سوسيداد اليوم 2-1 والحفاظ على صدارة الدوري الأسباني

تعرف على نتيجة وملخص مباراة برشلونة وريال سوسيداد اليوم، يتابع الملايين اليوم مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الأسباني لكرة القدم اليوم السبت 20 أبريل 2019، ضمن مباريات الجولة 33 من مسابقة الليغا الإسبانية، والتي يلبعها الفريقين بطموحات مختلفة لكل منهما، المباراة سوف تكون في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت مصر، العاشرة إلي ربع بتوقيت السعودية، وكانت برشلونة قد فازت في المباراة الأولي بين الفريقين في الدور الأول بهدفين لهدف،وسيحاول الفريق الكتالوني تكرار الفوز في الدور الثاني.

يدخل النادي الكتالوني مباراته اليوم ضد ريال سوسيداد بعد أيام من نجاحه في التأهل إلى دور الأوربعة من دوري أبطال اوروبا على حساب مانشستر يونايتد الانجليزي وضرب موعداً مع ليفربول بقيادة محمد صلاح في دور الأربعة، ويسعى بطل الدوري الإسباني العام الماضي للمحافظة على اللقب

نتيجة برشلونة وريال سوسيداد