مباراة برشلونة وريال سوسيداد اليوم في الدوري الإسباني

مباراة برشلونة وريال سوسيداد اليوم في مباريات اليوم من الدوري الإسباني الممتاز 2019، مباراة برشلونة وريال سوسيداد اليوم، هي ضمن مباريات الأسبوع الثالث والثلاثون، من مباريات الدوري الإسباني اليوم، التي يستقبل من خلالها البارسا سوسيداد مساء اليوم، على أرضية ملعب الكامب نو.

مباراة برشلونة وريال سوسيداد اليوم

برشلونة وريال سوسيداد اليوم السبت 20-4-2019، في مباريات اليوم من الدوري الإسباني، سيكون ابتداء من الساعة السادسة والدقيقة الخامسة والأربعين مساءا، بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف توقيت غرينتش العالمي، وفي الساعة الثامنة والدقيقة الخامسة والأربعين مساءا، بتوقيت مصر والسودان، وبتوقيت مكة المكرمة، ستنطلق مباراة اليوم، في تمام الساعة التاسعة والدقيقة الخامسة والأربعين مساءا، وفي الساعة العاشرة من ليلة اليوم والدقيقة الخامسة والأربعين، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وريال سوسيدادة اليوم السبت، ستكون هي قنوات بي إن سبورت، القناة الناقلة لمباريات الاليجا باللغة العربية، وستعرض لعبة برشلونة اليوم، عبر قناة بي إن سبورت أش دي 3.

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