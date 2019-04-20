فيديو..رأسية بيرسيتش تحرم روما من الفوز أمام انتر ميلان

تعادل انتر ميلان مع ضيفه نادي روما، ببهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، بملعب جوسيبي مياتزا، ضمن لقاءات الأسبوع 33 من الدوري الإيطالي.
أحرز ستيفان الشعراوي الهدف الأول بالمباراة لصالح روما بالدقيقة 14، وعادل إيفان بيريسيتش النتيجة للنيراتزوري بالدقيقة 61.
ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 61 نقطة ليثبت أقدامه بالمركز الثالث بجدول الترتيب، فيما حافظ روما على آماله بالتأهل للمربع الذهبي، ورفع رصيده إلى 55 نقطة بالمركز الخامس بفارق نقطة عن ميلان صاحب المركز الرابع.
إليكم فيديو هدفا لشعراوي:
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