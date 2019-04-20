مانشستر سيتي يثأر من توتنهام ويستعيد قمة "الدوري الإنجليزي" مؤقتاً

استعاد فريق مانشستر سيتي، السبت، قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ) مؤقتًا.



وثأر السيتي من ضيفه توتنهام هوتسبير، بعد أن أطاح به الأخير من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وتغلب عليه بهدف دون رد، في افتتاح مباريات الجولة الخامسة والثلاثين للمسابقة المحلية.



أحرز هدف اللقاء الوحيد، فيل فودين في الدقيقة 5 من زمن المباراة.



بهذه النتيجة، ارتقى مانشستر سيتي من جديد إلى قمة الترتيب مؤقتًا برصيد 86 نقطة بفارق نقطة عن ليفربول.



فيما تجمد رصيد توتنهام هوتسبير عند 67 نقطة في المركز الثالث مؤقتًا في انتظار نتائج باقي مباريات الجولة. المصدر: الاناضول

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