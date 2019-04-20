رياضة | دوري أبطال أوروبا يُقرب ريال مدريد من صفقته الكبري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دوري أبطال أوروبا يُقرب ريال مدريد من صفقته الكبري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم السبت، سبب عدم تجديد الثنائي بول بوجبا وديفيد دي خيا، مع إدارة مانشستر يونايتد.

وقالت صحيفة "الميرور" البريطانية، إن اللاعبين طلبا مبالغ مالية كبيرة للتوقيع على عقود جديدة، بسبب اقتراب الأحمر من الغياب عن مسابقة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.

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والجدير بالذكر فأن عقد بول بوجبا مع الشياطين الحمر ينتهي بعد عامين، إلا أن هناك الكثير من التقارير التي تؤكد رحيلهما في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة أن الثنائي يخشان أن يتم تخفيض عقد كل منهما بنسبة 25%، وهو الشرط المتبع في نادي مانشستر يونايتد إذا فشل الفريق في التأهل إلى دوري الأبطال.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى رغبة زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد في التعاقد مع بول بوجبا لتدعيم خط وسط فريقه خلال الصيف المقبل بينما هناك رغبة أيضاً في ضم دي خيا في ظل هبوط مستوى نافاس وكورتوا.