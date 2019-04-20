مرسيليا يعزز آماله بدوري أبطال أوروبا بفوزه على غانغان

اسماء السيد - عزز مرسيليا آماله بحجز إحدى البطاقات المؤهلة الى ماسبقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه السبت على مضيفه غانغان 3-1 في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ورفع مرسيليا رصيده إلى 54 نقطة وتقدم الى المركز الرابع بفارق نقطة أمام سانت إتيان الذي يحل الأحد ضيفا على رينس. فيما تجمد رصيد غانغان عند 24 نقطة في المركز التاسع عشر وبات مهددا بشكل كبير بالهبوط الى الدرجة الثانية.

ونجح الفريق المتوسطي الذي افتقد جهود نجمه "المشاغب" الإيطالي ماريو بالوتيلي المصاب، في الحاق الهزيمة الاولى بمضيفه غانغان في آخر خمس مباريات بعد فوزين وتعادلين.

وخاض مدرب مرسيليا رودي غارسيا مباراته المئة على مقاعد فريقه، وبات خامس مدرب يصل الى المئوية بعد كل من جول زفونكا (141 مباراة)، هنري روسليه (135)، جيرار جيلي (121) وديديه ديشان (114).

وعلى ملعب لم يتمكن مرسيليا من الحاق الهزيمة بصاحبه منذ عام 2014، حطم لاعبو غارسيا النحس الذي لازمهم بتسجيلهم هدفين في الشوط الاول، أولهما بعد أربع دقائق من صافرة البداية عبر البرازيلي لويز غوستافو الذي سدد الكرة بقدمه اليمنى بعيدا عن الحارس مارك-أوريل كايار.

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واضاف الارجنتيني العائد من الاصابة لوكاس أوكامبوس الثاني برأسية بعد تمريرة من فلوريان توفان (40).

وعمد مدرب غانغان جوسلان غورفينيك إلى ادخال الكونغولي يني نغباكوتو بدلا من الجنوب إفريقي ليبوغانغ فيري، فكان عند حسن ظن مدربه بتسجيله هدف تقليص الفارق بعد 10 دقائق من نزوله الى ارض الملعب بكرة من فوق حارس مرسيليا ستيف مانداندا (56).

وقضى مهاجم مرسيليا فالير جرمان على آمال اصحاب الارض بتسجيله الهدف الثالث بعد تمريرة طويلة من البديل الهولندي كيفن شتروتمان سددها صاروخية من داخل المنطقة فاستقرت تحت عارضة الحارس كايار (90+1).

ويلعب اليوم نيم مع بوردو، نيس مع كاين، وستراسبورغ مع مونبلييه، وتختتم المرحلة الاحد بلقاءات تولوز مع ليل، ونانت مع اميان، والمتصدر في سعيه لحسم اللقب بعد ثلاث محاولات فاشلة باريس سان جرمان مع وصيفه في الموسم الماضي موناكو.