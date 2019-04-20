رياضة | نجم برشلونة يطلب حسم مستقبله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يطلب حسم مستقبله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب اللاعب البرازيلي مالكوم لاعب نادي برشلونة الإسباني من إدارة فريقه حسم موقفه مع البارسا، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل نهاية الموسم الحالي.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة ‏الموندو، إن مالكوم لم يعد متأكداً من إستمراريته في البارسا الموسم المقبل، بالرغم من رغبته الكبيرة في البقاء، لكن إحتمالية وصول الفرنسي جريزمان إلى النادي الكتلوني من الممكن أن يجعله يغير من قراره.

يذكر أن بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى عودة مسئولي برشلونة للتفاوض مع جريزمان في الفترة الأخيرة، وخاصة بعد خروج أتليتكو مدريد من بطولة دوري أبطال أوروبا.