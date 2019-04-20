انت الان تتابع تفاصيل اقتحام مران الأهلي والهجوم على اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٠ أبريل ٢٠١٩ - ٠٥:١٨ م

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي الذي يقام حاليا على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها يوم 25 من الشهر الجاري، واقعة مؤسفة بعد أن تجمع عدد كبير من أعضاء النادي خلف سور الملعب وهاجموا اللاعبين ووجهوا لهم السباب وهتافات مسيئة. وفوجئ الجهاز الفني واللاعبون أثناء المران بنزول أحد الأشخاص إلى الملعب وتوجه مباشرة نحوهم قائلًا لهم: "حرام عليكم غوروا في داهية عرفهم يا سيد ياعبدالحفيظ هما فين". وتدخل الجهاز الإداري للسيطرة على هذا الشخص الذي ظهر عليه الانفعال والغضب الشديد ثم قام أمن النادي بالتحفظ عليه.

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وتسيطر حالة من الغضب الشديد على أعضاء وجماهير القلعة الحمراء بسبب الخسائر المتتالية التي يتعرض لها النادي في كل الألعاب وعلى رأسها كرة القدم بعد أن ودع الفريق بطولة دوري أبطال إفريقيا بفضيحة كبيرة، عقب الخسارة من صن داونز بخماسية نظيفة في ذهاب ربع نهائي البطولة وكذلك خسارته من فريق بيراميدز وتراجعه