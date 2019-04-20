وزيرالرياضة يتابع عملية التصويت بالتعديلات الدستورية.. ويحث الشباب على المشاركة

أعلنت منذ قليل غرفة العمليات المركزية بوزارة الشباب والرياضة، بأن الاقبال على عملية التصويت في تزايد مستمر منذ بدء فتح اللجان أمام جموع المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.
ويتابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، سير عملية التصويت على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والاتصال الدائم والمستمر بغرف العملياتالفرعية بمديريات الشباب والرياضة، بمحافظات الجمهورية.
وقد أدلى وزير الشباب والرياضة صباح اليوم بمدرسة الطبري بالشروق بصوته في التعديلات الدستورية المقترحة والتي بدأت صباح اليوم وتستمر لثلاثة ايام خلال الفترة من ٢٠ الي ٢٢ ابريل ٢٠١٩.
واطمأن صبحي علي سير العملية الانتخابية داخل
الجدير بالذكر ان وزارة الشباب والرياضة قامت بطباعة 100 الف نسخة من نص التعديلات الدستورية المقترحة وذلك من اجل توزيعها علي مراكز الشباب بالجمهورية ،المنتديات ،مراكز التعليم المدني, ،الجامعات والهيئات ،الوزارات ،الأندية الكبري ومؤسسات الدولة تحت شعار "الكلمة كلمتك".
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