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مانشستر سيتي ينتزع الصدارة من ليفربول وتستمر "لعبة الكراسى الموسيقية " في الدوري الانجليزي

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فاز مانشستر سيتي على توتنهام بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "الإتحاد" ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الممتاز.

سجل فودين لاعب مانشستر سيتي هدف الفوز والوحيد، في الدقيقة الخامسة مع عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة انتزع مانشستر سيتي الصدارة من ، ليكون 86 نقطة،

مبتعدًا عن الريدز بفارق نقطة والذي يملك 85 نقطة، في حين تجمد رصيد توتنهام عند 67 نقطة في المركز الثالث.

انتزع مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي من ليفربول، بعد الفوز على توتنهام عصر اليوم.

وكان ليفربول متصدرًا قبل بداية

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الجولة الحالية الـ35، بعد فوزه على بهدفين نظيفين في الجولة الماضية بفارق نقطة عن السيتي، قبل أن يتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري بشكل مؤقت حاليًا، وفي انتظار مباراة ليفربول بقيادة محمد صلاح أمام كارديف سيتي مساء غد الأحد.

ويتبادل ليفربول ومانشستر سيتي الصدارة "لعبة الكراسي الموسيقية" فيما بينهما حسب ترتيب المباريات وسط احتتمام قوي بينهما.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي الحالي كالتالي:

 

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