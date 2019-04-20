انت الان تتابع أديداس ترعى ريال مدريد بـ1.6 مليار يورو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ٢٠ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٥٤ ص

ريال مدريد

توصل ريال مدريد إلى اتفاق مع شركة أديداس مقابل 1.6 مليار يورو، بخصوص تولي الشركة الألمانية صناعة قمصان الفريق الملكي في الأعوام الـ12 المقبلة، ومن المنتظر أن يتم توقيع عقود الرعاية نهاية الموسم الجاري، والتي ستشهد حصول الريال على 120 مليون يورو في كل موسم. وينتهي العقد الحالي بين الطرفين هذا الموسم، وبموجب العقد الكبير سيصبح ريال مدريد أعلى نادٍ ترعاه شركة أديداس، ووفقا للعقد الجديد، سيحصل ريال مدريد على 20% من مبيعات منتجاته مع الشركة الألمانية، وذلك بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

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ومن المنتظر أن تحصل الشركة الألمانية على مساحة خاصة في ملعب ريال مدريد سانتياجو بيرنابيو، من أجل فتح محلها الخاص، الذي سيكون أكبر فرع لأديداس في جميع أنحاء العالم. يذكر أن أديداس تملك حقوق صناعة قمصان ناديي بايرن ميونيخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، إضافة إلى مواطنه أرسنال، بدايةً من الموسم