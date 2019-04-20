صلاح خارج القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ إبراهيم علي:

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية عن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم الحالي.

وشهدت القائمة خروج النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، بعد تحقيقه للجائزة الموسم الماضي.

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وتوج صلاح بالجائزة في الموسم الماضي، متفوقاً على كلاً من كيفين دي بروين، هاري كين، ليروي ساني، ديفيد سيلفا، ديفيد دي خيا.

وشهدت القائمة النهائية للجائزة هذا الموسم تواجد 6 لاعبين هما: سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي)، فيرجيل فان دايك (ليفربول)، إيدين هازارد (تشيلسي)، ساديو ماني (ليفربول)، بيرناندو سيلفا (مانشستر سيتي)، رحيم سترلينج (مانشستر سيتي).

يذكر أن صلاح يتصدر جدول ترتيب هدافي البريميرليج هذا الموسم برصيد 19 هدفاً من 34 مباراة لعبها هذا الموسم.