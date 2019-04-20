تعرف على حكمي مباراتي الزمالك في نصف نهائي الكونفيدرالية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، حكمي مباراتي الزمالك في الدور نصف النهائي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، والمقرر لهما يومي 28 أبريل الجاري و5 مايوالمقبل على الترتيب.
وقرر الكاف، تعيين الحكم الزامبي جانى سيكازوي، لإدارة مباراة الذهاب التي ستقام في مصر، بينما يدير
وينتظر الزمالك مباراة النجم الساحلي والهلال السعودي المقرر لها الثلاثاء المقبل في إياب ربع النهائي، حيث فاز بطل تونس في الذهاب بثلاثة أهداف لهدف واحد.
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