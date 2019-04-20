اليوم .. الأهلي يقيم حفل ختام الأكاديميات بفرع مدينة نصر

تقيم أكاديمية النادي الأهلي لكرة القدم اليوم السبت حفل ختام الموسم الكروي، بفرع مدينة نصر، وذلك في إطار الاحتفاليات التي تقام بكل فروع الأكاديمية. ومن المقرر أن يتم خلال الاحتفالية تكريم اللاعبين ومنحهم شهادات تقدير، إلى جانب إقامة عروض ترفيهية واستعراضات لمهارات كرة القدم. وجاءت مواعيد الاحتفالات في كل فرع الأكاديمية على النحو التالي: الخميس ١١ أبريل – فرع سوهاج. الجمعة ١٢ أبريل – فرعا الإسكندرية (بايونيرز وفيكتوريا(. السبت

واستعراضات لمهارات كرة القدم. وجاءت مواعيد الاحتفالات في كل فرع الأكاديمية على النحو التالي: الخميس ١١ أبريل – فرع سوهاج. الجمعة ١٢ أبريل – فرعا الإسكندرية (بايونيرز وفيكتوريا(. السبت١٣ أبريل – فرع الشيخ زايد. الخميس ١٨ أبريل – فرع أسيوط. الجمعة ١٩ أبريل – فرعا مدرسة السعيدية والقطامية. السبت ٢٠ أبريل – مدينة نصر. السبت ٢٠ أبريل – فرع أسوان. الأحد ٢١ أبريل – فرع المنصورة. الخميس ٢٥ أبريل – فرع السويس. الجمعة ٢٦ أبريل – فرع حلوان.

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