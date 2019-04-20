تغيير وحيد في تكشيل توتنهام أمام مانشستر سيتي عن مواجهة دوري الأبطال

أعلن ماوريسيو بوكتينو المدير الفني لفريق توتنهام عن التشكيل الذي يخوض به مباراة مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج". وشهد التشكيل مشاركة الحارس البديل جازينجا بدلًا من هوجو لوريس، وهو التغيير الوحيد في صفوف الفريق الأبيض عن آخر مواجهة جمعت الفريقين منذ أيام في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وجاء تشكيل توتنهام كالتالي.. Advertisements في حراسة المرمى: جازينجا خط الدفاع: توبي ألدرفيلد ديفنسون سانشيز، يان فيرتونخن وسط الملعب: خوان فويث، إريك داير، كريستيان إريكسن، ديلي آلي، بن دايفز الهجوم: لوكاس مورا، سون هيونج.

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