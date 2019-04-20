رياضة | التعديلات الدستورية تؤجل مباراة الحرية وبيلا قبل إقامتها بـ3 ساعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعديلات الدستورية تؤجل مباراة الحرية وبيلا قبل إقامتها بـ3 ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر اتحاد الكرة تأجيل مباراة الحرية وبيلا، والتي كانت ستقام اليوم السبت، ليوم الثلاثاء المقبل بالجولة 8 من دورة الترقي المؤهلة لدوري الممتاز ب.

وجاء هذا القرار عقب رفض أمن محافظة كفر الشيخ بتأمين المباراة، بسبب تزامن التوقيت مع استفتاء التعديلات الدستورية. وعلم فريق الحرية أثناء تحركه لملعب المباراة منذ قليل بالتأجيل حيث كان يعسكر في أحد فنادق مدينة المحلة منذ الأمس. ترتيب المجموعة الثالثة Advertisements 1- بدواى 10 نقاط 2- دكرنس 9 نقاط 3- بيلا 8 نقاط 4- الحرية 8 نقاط 5- مياه البحيرة نقطتين

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