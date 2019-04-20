الامارات | مارادونا يقرر البقاء مع دورادوس المكسيكي

شكرا لقرائتكم خبر عن مارادونا يقرر البقاء مع دورادوس المكسيكي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تراجع أسطورة الأرجنتين دييغو أرماندو مارادونا عن تصريحاته حول تركه للإدارة الفنية لفريق دورادوس دي سيناولا، واعترف أنه يتوق للصعود بفريقه لدوري الدرجة الأولى المكسيكي، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية.

وأشار مارادونا في السادس من الشهر الجاري إلى أن وجوده داخل الفريق تسبب في وجود قرارات تحكيمية ضده ولذا سيترك الإدارة الفنية للفريق، وعقب فوزه على سونورا في إياب ربع النهائي الدور الفاصل بدوري الدرجة الثانية المكسيكي أصدر تصريحات مغايرة تماماً.

وأوضح مارادونا: "يجب أن أتحدث مع خورخي ألبرتو هانك (مالك النادي) لأنني امتلك أفكاراً للبطولة المقبلة للفريق، وعندما أتيت إلى كولياكان تمكنت من إظهار خططي لأنني متعلق بالنادي وبالأخص اللاعبين الذين لم يخذلوني أو يفشلوا قط".

وفاز فريق دورادوس دي سينالوا على سيمارونيس دي سونورا بهدف دون رد أحرزه أماوري أسكوتو (ق68)، ليعزز فرصه في التأهل لنصف نهائي الدور الفاصل بدوري الدرجة الثانية المكسيكي.