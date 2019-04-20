شكرا لقرائتكم خبر عن الصباحي حكمًا لمباراة بتروجت والنجوم في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، الحكم محمد الصباحي لإدارة مباراة بتروجت والنجوم، اليوم السبت، ضمن الأسبوع الـ30 للدوري الممتاز. ويعاون الصباحي كل من هشام الدسوقي وممدوح مصطفى، وعلي الكيكي حكما رابعا، وكل من محمود ناجي ومحمود دسوقي حكما خامسا.

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