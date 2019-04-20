شكرا لقرائتكم الزمالك يؤجل موافقة خالد جلال على تدريب المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحسم خالد جلال المدير الفنى السابق للزمالك، موقفه من تولى تدريب المقاصة من عدمه، خلال الساعات المقبلة، بعدما فتحت إدارة النادى الفيومى خطوط إتصال معه خلال الساعات الماضية من أجل تولى المهمة الفنية لقيادة الفريق الفيومى خلفا لطلعت يوسف الذى تقدم باستقالته عقب نهاية لقاء فريقه مع الاتحاد السكندرى، فى اللقاء الذى أقيم على استاد المكس، ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

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وينتظر خالد جلال حسم موقفه من العودة إلى الزمالك خلال الفترة المقبلة من عدمه لقيادة الفريق الأبيض بعد نهاية عقد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى الحالى للفريق الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، وذلك قبل موافقته على عرض المقاصة.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت إعلان الزمالك بشكل رسمى عن انضمام خالد جلال للجهاز الفنى فى منصب المدرب العام بصلاحيات فنية قبل أن يتم التراجع عن الأمر وغلق الملف بعد الجلسة التى عقدها مجلس إدارة النادى مع السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى الحالى للفريق حيث تم تجديد الثقة بالمدير الفنى وغلق ملف الجهاز خلال الوقت الحالى.