أسطورة ليفربول: صلاح سيكون سبباً في تحقيق لقب البريميرليج

مصراوي - كتب- إبراهيم علي أكد إيان راش أسطورة نادي ليفربول، أن النجم المصري محمد صلاح سيكون سبباً في تتويج الريدز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. ويتصدر ليفربول جدول ترتيب البريميرليج هذا الموسم برصيد 85 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الوصيف والذي يتبقى له مباراة مؤجلة مع مانشستر يونايتد.

وقال راش في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية عن المقارنة بين ساديو ماني وصلاح: "من المحتمل أن نقول أن ماني من مباراة لأخرى كان مهاجم ليفربول لهذا الموسم". وأوضح: "لكني أعتقد أن...

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