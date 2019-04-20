170 مليون يورو تحل مشاكل ريال مدريد

أكدت صحيفة تيليغراف البريطانية نجاح ريال مدريد في حسم التعاقد مع البلجيكي الدولي إيدين هازارد من صفوف تشيلسي والصربي لوكا يوفيتش لاعب اينتراخت فرانكفورت الألماني.
ريال مدريد نجح بالفعل في التوصل لاتفاق مع تشيلسي لضم هازارد 28 عاما مقابل 100 مليون يورو.
ريال مدريد قرر بالفعل أن لوكا يوفيتش هو المهاجم الذي يريده كمنافسة لـ بنزيما في الموسم المقبل, وكان وكيله في مدريد يوم 28 مارس.
وسيدفع ريال مدريد للنادي الألماني 70 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات صاحب الـ17 هدفا في الدوري الألماني في الموسم الحالي.
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