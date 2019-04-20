3 أحلام لزيدان في ريال مدريد

ذكرت صحيفة كونفنديسيال أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان طلب من إدارة ناديه ضم الثلاثي ايدين هازارد وكيليان مبابي وكريستيان إيركسين وليس بوغبا أو إيكاردي أو حتى غريزمان.

رهان زيدان على غالاكتيكو لريال مدريد هو كيليان مبابي ، المهاجم الفرنسي هو الرجل الذي يظهر في المركز الأول في قائمة طلبات زيزو وليس نيمار ولا إيكاردي ولا بوغبا ولا أي شيء آخر ، وفي الواقع استبعد زيدان قبل بضعة أسابيع عرضًا رائعًا لشراء أنطوان غريزمان.

زيدان قال لا لوصول غريزمان ، الذي أيضًا قفلت برشلونه الأبواب في وجهه ، ويصر زيدان على أنه يجب وضع الأموال لجلب مبابي ، الذي لم يخفي إعجابه بالمجموعه البيضاء.

بعد مبابي وهازارد ، الثالث ليس بوغبا بالرغم من اظهار زيدان إعجابه به لكن اللاعب الذي يتفاوض معه ريال مدريد هو كريستيان إريكسين ، الدنماركي لديه عقد مع توتنهام حتى صيف 2020 ورفض عروض عديدة للتجديد.