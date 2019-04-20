مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة.. قمة الثأر بإنجلترا وإنتر وروما بإيطاليا وإنتظار تتويج يوفنتوس

كتب: أحمد أبوعقيل

تنطلق اليوم السبت عدد من المباريات النارية في مختلف الدوريات الكبرى من بينها قمة الثأر بين مانشستر سيتي وتوتنهام بالدوري الإنجليزي بينما تلعب قمة آخري بين روما وإنتر في إبطاليا.

الدووري المصري

بتروجت يواجه النجوم في الخامسة والنصف مساءً في الجولة الـ 30على أون سبورت والنيل للرياضة.

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي يستضيف توتوتنهام في الواحدة والنصف ظهرا على بي إن سبورتس 2.

وفي الرابعة عصرا، تنطلق 4 مباريات في الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي.

وست هام ضد ليستر سيتي على بي إن سبورتس 1.

ولفرهامبتون ضد برايتون على بي إن سبورتس 2.

بورنموث ضد فولام على بي إن سبورتس 7.

هدرسفيلد أمام واتفورد على بي إن سبورتس 12.

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نيوكاسل أمام ساوثامبتون في السادسة مساءً على بي إن سبورتس 2.

الدوري الأسباني

برشلونة أمام ريال سويداد في التاسعة إلا ربع مساءً على بي إن سبورتس 3 في الجولة الـ 33 من الدوري الإسباني.

سيلتا فيجو أمام جيرونا في الواحدة ظهرا على بي إن سبورتس 3.

إيبار أمام أتليتكو مدريد في الرابعة والربع مساءً،.

رايو فايكانو أمام ويسكا في السادسة والنصف مساءً.

الدوري الإيطالي الجولة الـ 33

يحل ميلان ضيفا على بارما في الثانية عشر والنصف ظهرا على بي إن سبورتس 4.

يوفنتوس قد يكون على موعد مع التتويج في السادسة مساءً عندما يواجه فيورنتينا ويكفيه التعادل لحصد اللقب على بي إن سبورتس 4.

ختام اليوم الإيطالي سيكون ناريا بسبب قمة إنتر وروما في الثامنة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 4.

في ألمانيا يلعب بايرن ميونيخ أمام فيردر بريمن في الثالثة والنصف عصرا على بي إن سبورتس 5 في أبرز مباريات السبت ضمن الجولة الـ 30 من الدوري الألماني.