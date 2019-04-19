رياضة | بند سري في عقد كوتينيو يحرم برشلونة من نجم ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بند سري في عقد كوتينيو يحرم برشلونة من نجم ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن رغبة نادي برشلونة الأسباني في الحصول على خدمات المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك لاعب ليفربول الإنجليزي، لن تتحقق بسبب بندًا سريًا في عقد البرازيلي فيليب كوتينيو مع برشلونة.

وذكرت صحيفة "دايلي ميل " أن ليفربول أدرج بندًا سريًا في عقد بيعه لفيليب كوتينيو لصالح برشلونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية قبل الماضية، ينص علي أن يقوم النادي الكتالوني بدفع 100 مليون يورو إضافية للريدز، إذا ما أراد الحصول على خدمات أحد لاعبي الفريق الإنجليزي في المستقبل.

وأوضحت صحيفة الديلي ميل، أن الشرط السري المذكور سيضاعف من قيمة اللاعب الهولندي فيرجيل فان ديك، نجم ليفربول، الذي يرغب برشلونة في ضمه لصفوفه.

وتبلغ القيمة السوقية للاعب الهولندي، 120 مليون يورو، ولكنها ستزيد إلى 220 مليون يورو، إذا ما انتقل إلى برشلونة، طبقا للبند المذكور، وسيكون صعب على النادي الكتالوني دفع ذلك المبلغ لضم "فان ديك".