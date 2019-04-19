شكرا لقرائتكم المقاولون العرب يحسم مواجهة الانتاج الحربى في الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق المقاولون العرب الفوز على نظيرة الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أنتهت منذ قليل ضمن مباريات الجولة الـ 30 فى الدورى الممتاز والتى يستضيفها ملعب بتروسبورت ، بهذه النتيجة يرتفع رصيد المقاولون إلى 43 نقطة محتلاً المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بينما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن وتوقف رصيده عند النقطة 35 نقطة .

وأحرز لويس إدوارد لاعب فريق المقاولون العرب هدف التقدم لفريقه بالدقيقة 37 بعد تسديدة قوية خارج منطقة الـ18 لم ينجح الحارس أحمد يحيى بالتصدى لها وعزز محمد مجلى بالهدف الثانى لذئاب الجبل بالدقيقة 45 قبل أنتهاء الشوط بعد أستغلال أخطاء مدافعين فريق الانتاج الحربى .

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وقلص أحمد شديد قناوى الفارق بتسجيل ركلة جزاء لفريق الانتاج الحربى أحتسابها الحكم على إبراهيم صلاح لاعب المقاولون العرب داخل منطقة الجزاء بالدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من عمر الشوط الأول .

بدأ المقاولون اللقاء بتشكيل مكون من : محمود أبو السعود ، أمير عابد ، محمد سمير ، إبراهيم صلاح ، محمد مجلى ، أحمد على ، لويس ادوارد ، فروقا ، سيف الجزيرى ، عبد الوهاب أسماعيل ، يوسف الجوهرى.

بينما جاء تشكيل فريق الانتاج الحربى بقيادة مختار مختار كالتالى : أحمد يحيى ، أحمد شديد قناوى ، عبد الرحمن فاروق ، محمد عضل ، عبد الوهاب عنان ، غنام محمد ، محمود حماده ، أحمد مجدى ، موسى دياوارا ، حماده ناصر ، كريم لالا .