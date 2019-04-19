انت الان تتابع تفاصيل خبر تعرّف على مواجهتي نصف نهائي الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 19 أبريل 2019 08:12 مساءً - حجزت أندية آرسنال وتشيلسي من إنجلترا، وفالنسيا الإسباني، وآينتراخت فرانكفورت الألماني، مساء الخميس، مقاعدها في الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).

وفي الدور نصف النهائي يصطدم آرسنال بـ"خفافيش" فالنسيا، في حين تجمع المباراة الثانية بين تشيلسي وفرانكفورت، في الطريق إلى العاصمة الأذرية باكو.

وإلى التفاصيل؛ جدد آرسنال تفوقه على فريق الجنوب الإيطالي بفوزه عليه بهدف دون رد، حمل توقيع الفرنسي ألكسندر لاكازيت، من تسديدة حرة رائعة بالدقيقة الـ36، من المباراة التي احتضنها ملعب "سان باولو" في مدينة نابولي.

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وكان آرسنال بقيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري قد حقق فوزاً واضحاً على فريق المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي بثنائية نظيفة في مباراة الذهاب.

ولحق تشيلسي بمواطنه وجاره اللدود آرسنال؛ بعدما تغلب على ضيفه سلافيا براغ التشيكي 4-3 إياباً (5-3 بمجموع المباراتين).

وعاد آينتراخت فرانكفورت من بعيد ليتأهل على حساب بنفيكا البرتغالي، بفوزه عليه إياباً في ألمانيا (2-0)، معوضاً خسارته ذهاباً في البرتغال (2-4).

أما آخر المتأهلين إلى نصف النهائي فكان فالنسيا الإسباني، الذي جدد فوزه على مواطنه فياريال بثنائية نظيفة، ليبلغ نصف النهائي بنتيجة (5-1) بمجموع المباراتين.