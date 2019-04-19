مدرب برشلونة عن مواجهة ليفربول: هجومهم عظيم

أكد الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة، صعوبة لقاء فريقه أمام ليفربول الإنجليزي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ريال سويسيداد في الدوري الإسباني المقرر اقامتها غدًا: "ليفربول منافس قوي، بهجوم عظيم، وصل لنهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، الآن هم في نصف النهائي، ويقاتلون على لقب الدوري الإنجليزي، هي مواجهة قوية وشيقة بالنسبة لهم، ولنا، وللجماهير، ستكون مباراة صعبة، لأن النهائي قريب، لا يزال الكثير من الوقت للعب هذه المباراة، نركز على الدوري الإسباني الآن." وأضاف...

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