حوار الخليج 365.. محمد عبدالمنصف: حظي "وحش" إنني من جيل الحضري

محمد اسماعيل - القاهرة - حاوره ـ عبد الرحمن طارق:

يُقدم محمد عبد المنصف، صاحب الـ 42 عامًا موسمًا جيدًا مع صفوف نادي وادي دجلة؛ حيث يعتمد عليه المدير الفني لفريقه تاكيس جونيس في خطته بصورة كبيرة لبنائه الهجمة من قدمه.

الخليج 365 أجرى حوارًا مطولاً مع محمد عبد المنصف تحدث خلاله عن مشواره بالموسم الجاري مع دجلة وما ينقصه لحراسة مرمى المنتخب وإلى نص الأسئلة:

* في البداية.. ما حقيقة تجديد عقدك مع وادي دجلة؟

- لم أُجدد مع وادي دجلة حتى الآن.. عقدي ينتهي بنهاية الموسم الحالي والمفاوضات في الفترة الحالية متوقفة بناءًا على طلبي لأركز مع الفريق في المباريات المتبقية بالدوري لوضع الفريق الصعب للغاية لذلك طلبت الحديث عن المفاوضات في الجزء الأخير من الموسم.

وسعيد جدًا بالتواجد مع وادي دجلة منظومة احترافية وعلى أعلى مستوى ونفس الحال مع اليوناني تاكيس جونيس المدير الفني للفريق فأنتظر أيضًا مصيره مع الفريق.

* هل تقصد أن مصيرك بالاستمرار أو الرحيل مرتبط بتواجد تاكيس مع دجلة؟

- لا.. مثلما تحدثت أنا سعيد بالتواجد والتعامل مع إدارة وادي دجلة الاحترافية وتلقيت بعض العروض ولكن رفضت البت فيها وبنسبة كبيرة جدًا سأستمر مع دجلة.

* ماذا عن العروض التي تلقتها مؤخرًا؟

- تلقيت عدة عروض من الدوري الممتاز خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى نادي أحد السعودي في يناير الماضي ولكن وادي دجلة رفض رحيلي.

* لماذا؟

- لأنه كان من الصعب رحيلي خاصة وأنني عنصر مهم في خطة الفريق فيعتمد علي تاكيس جونيس في بناء الهجمة والسبب الثاني وضع الفريق كان صعب في جدول الدوري فبالتالي لن أتخلى عنهم.

* ما رأيك في الدوري هذا الموسم؟

- من أصعب الدوريات على مر العصور الفائز باللقب لم يحسم سوى في أخر مباراة ونفس الحال للفرق الهابطة، ولكن الدوري الأصعب في حياتي عندما كنت في الزمالك موسم 2013 وكان الفريق في المركز الـ13 ونجحنا في التواجد والعبور للمركز الثاني تحت قيادة حسام حسن.

وأجمل دوري كان موسم 2003 عندما توّج الزمالك باللقب عقب هزيمة الأهلي من إنبي بهدف سيد عبدالنعيم.

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* ما سبب عدم انضمامك للمنتخب رغم لعب دجلة بنفس طريقة أجيري؟

- مستاء جدًا لأن طريقة لعب وادي دجلة نفس طريقة لعب الفراعنة، الجميع يشيد بأدائي وقدراتي مع الفريق منذ بداية الموسم خاصة بعد النتائج الإيجابية التي حققها الفريق ولكن في النهاية هذه وجه نظر الجهاز الفني وفي حالة وجودي بالنادي الأهلي أو الزمالك سأنضم بربع المجهود الذي أبذله الآن مع وادي دجلة وكنت سأكون الحارس الأول للفراعنة.

* لماذا؟

- لأن الأهلي والزمالك دائمًا ما يدعهم الجماهير وتكون سند لهم فبالتالي فرصتهم تكون كبيرة للانضمام للمنتخب وأرى أنني لابد أن انضم بسبب أن المنتخب في حاجة للاعب صاحب شخصية في الملعب وخارج الملعب ومر بظروف أن بطولة كأس الأمم تكون على أرضنا في مصر فلابد أن نفوز بها ولابديل عن ذلك.

* هل تحدثت مع أحمد ناجي؟

- نتحدث على فترات ولكن هذا لم يأتي بجديد ولكنني سعيد بإشادة الجميع بأدائي وقدراتي في الفترة الأخيرة.

* ما الفارق بينك و بين عصام الحضري رغم تشابه الظروف الأخيرة؟

- حظي "وحش" أن الحضري في نفس جيلي أضاع علي فرص كثيرة في المنتخب خلال السنوات الماضية بالإضافة إلى أن كان هناك نوع من الضغط أن الحضري ينضم المنتخب والسبب في ذلك فكري صالح مدرب حراس وادي دجلة في ذلك الوقت خاصة وأنه كان دائمًا ينادي عبر وسائل الاعلام بضرورة انضمام الحضري ويشيد به في الحوارت صحفية واستطاع أن يُظهر شغل وجهد الحضري للجماهير.

* كنت حارس الزمالك الأول والحضري حارس الأهلي.. لماذا كان يتم الدفع به أساسيا مع المنتخب؟

- اللعب في المنتخب غير الأندية الوضع كان محسومًا دائما رغم أن هناك أوقات كثيرة الحضري لم يكن في مستوياته المعروفة ولكن كان يلعب أساسيًا على جميع المتواجدين فكان دائما ما يتلقى الدعم من الجميع داخل الأهلي والمنتخب والجماهير عكسي تماما ففي نادي الزمالك عندما كنت متواجد لم أتلقى الدعم من الجهاز الفني "وطلع عليا سمعة" التفاؤل و التشائم بالإضافة إلى عدم وجود دعم من الجماهير عكس الحضري تماماً ولكني أثق إذا كنت حصلت على ربع هذا الدعم في الزمالك لكنت حارس المنتخب ومصر الأول.

* لماذا حراس الأهلي فرصتهم أكبر في المنتخب على مر العصور؟

- بالتأكيد بسبب تنافسهم المستمر على البطولات مثل التتويج ببطولات الدوري و دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر فهذا يُظهرهم للجميع أنهم أكثر جاهزية فنية و نفسية لحراسة مرمى المنتخب.. الفوز بالبطولات يفرق في هذا.

* من وجهه نظرك.. من هم الثلاثة حراس للفراعنة في أمم افريقيا المقبلة؟

أحمد الشناوي و محمد الشناوي ومحمود جنش.ش