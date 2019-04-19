رياضة | مبابي يختار الأفضل بين رونالدو وميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبابي يختار الأفضل بين رونالدو وميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان بأنه يفضل الاعتزال بدلاً من اختيار اللاعب الأفضل بين ميسي ورونالدو للإنضمام إلى فريقه لأنه ليس من السهل تفضيل أحدهما على الآخر.

وقال مبابي في تصريحات نقلتها صحيفة ليكيب الفرنسية:" إذا كان لدي خيار بين ميسي ورونالدو لفريقي، أود الاعتزال أو الجلوس على الدكة وأخذ كلاهما لفريقي لكي أضمن الفوز".

وأضاف: "يمكنني اختيار واحد منهما لكن هذا سيكون على حساب اللاعب الآخر، أعتقد أنه لا يوجد حق لأي أحد لتشويه هذين الوحشين، اختيار واحد سيكون بمثابة إهانة لكل ما أنجزه الآخر".

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وتابع: "لماذا يجب أن تختار بينهما؟ لديهما أسلوبان مختلفان في لعب كرة القدم، دون بعضهما البعض لن يكونا بهذه القوة، لقد أمضوا حياتهم من أجل الحصول على هذه الهالة من حولهم".

وأردف قائلا : "عندما كنت أصغر سنًا، كان من دواعي سروري مقارنة كل منهما، من سنة إلى أخرى، غيّرت (من هو المفضل)، على الرغم من أنني اعترفت بالدفاع عن رونالدو أكثر من مرة".

واختتم مبابي تصريحاته قائلاً : "لكن الآن أنا كبرت، هناك أتباع برشلونة الذين يفضلون يوهان كرويف وميسي وهناك آخرون سيقولون إن رونالدو هو أعظم رياضي عرفته كرة القدم وفاز بأشياء أينما ذهب".