الاتفاق يقيل مدربه غداة الخسارة أمام الاتحاد

اسماء السيد - أعلنت إدارة نادي الاتفاق السعودي الجمعة إقالة المدرب الإسباني سيرخيو بيرناس بعد سلسلة النتائج المخيبة، وآخرها الخسارة الخميس أمام مضيفه الاتحاد بثنائية نظيفة ضمن المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الاتفاق على "توتير"، "قررت الإدارة إلغاء عقد المدرب الإسباني سيرخيو بيرناس شاكرة له ما قدم للفريق خلال الفترة السابقة ومتمنية له التوفيق".

وقاد الاسباني بيرناس الاتفاق في 16 لقاء بالدوري، حقق خلالها أربعة انتصارات، مقابل ستة تعادلات ومثلها من الهزائم.

وخلف بيرناس المدرب الأوروغوياني المقال ليوناردو راموس في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وانتقل الى الفريق الأول بعدما تولى تدريب فريق الشباب في الاتفاق منذ عام 2017، كما عمل مساعدا لمدرب الاتفاق سعد الشهري موسم 2017-2018.

ويحتل الاتفاق المركز التاسع في الدوري مع 33 نقطة من 28 مباراة.