شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات مركزية بوزارة الشباب لمتابعة التصويت على التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتشكيل غرفة عمليات مركزية، من مساعدي ومعاوني الوزير، كما تضم عدد من رؤساء الإدارات المركزية بالوزارة للتعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها خلال الفترة من ٢٠-٢٢ إبريل الجارى.

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وفي هذا الصدد أكد وزير الشباب والرياضة، بتشكيل غرفة عمليات فرعية بمحافظات الجمهورية يشرف عليها مديري، ومعاوني المديريات.

وأوضح "صبحي".. أن الهدف من غرفة العمليات هو المتابعة المستمرة على مدار اليوم لعملية التصويت على الدستور، مؤكدا على أن هناك تواصل دائم ومستمر طوال عملية التصويت من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرفتي العمليات بوزارة الداخلية ومجلس الوزراء.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة تشارك في نشر الوعي السياسي بالتعديلات الدستورية ٢٠١٩ حيث قامت الوزارة بطباعة عدد ١٠٠ ألف نسخة تضمنت التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها.