رياضة | كريستيانو رونالدو يحدد شرطا للاستمرار مع يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريستيانو رونالدو يحدد شرطا للاستمرار مع يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي،شرط وحيد من أجل البقاء بصفوف الفريق في الموسم المقبل.

وأكد موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، أن كريستيانو رونالدو يريد فريق قادر على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا من أجل الاستمرار في يوفنتوس.

وشدد الموقع على أن يوفنتوس ينوي تجديد دماء الفريق بالاستغناء عن خدمات البرازيلي دوجلاس كوستا وباولو ديبالا مع قدوم جواو فيليكس من بنفيكا وفيدريكو تشيزا من فيورنتينا.

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وأشارت الصحافة الإيطالية إلى أن كريستيانو رونالدو يريد الرحيل عن السيدة العجوز في الصيف المقبل وقد يعود لفريقه السابق مانشستر يونايتد الذي يجهز 130 مليون يورو لضمه.

وكان كريستيانو رونالدو انضم ليوفنتوس في الصيف الماضي من ريال مدريد مقابل 112 مليون يورو بعقد حتى 2022.