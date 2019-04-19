شكرا لقرائتكم طلعت يوسف يرحل عن تدريب المقاصة بعد مواجهة الاتحاد السكندرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طلعت يوسف المدير الفنى لمصر المقاصة انه سيتقدم باستقالته من تدريب الفريق الفيومى عقب انتهاء لقاء الفريق اليوم امام الاتحاد لاسكندرى والمقرر لها بعد قليل على ملعب المكس.

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وقال يوسف فى تصريحات خاصة إنه اتفق على إنهاء التعاقد بينه وبين مسئولى النادى الفيومى بالتراضى.

يلتقى المقاصة مع الاتحاد السكندرى على استاد المكس في الخامسة والنصف عصراً فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى العام فى مواجهة نارية للفريقين بعد خسارة زعيم الثغر من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الأخيرة، فيما خسر مصر المقاصة من بتروجت بهدفين مقابل هدف فى ذات الجولة.